To potwierdzone: Anna Maria Jopek gościem specjalnym na koncercie Stinga

Jak wcześniej ogłoszono, Sting powróci do Polski tego lata na wyjątkowy koncert na PGE Narodowym w Warszawie 25 lipca. Dziś Cherrytree Music Company i Live Nation potwierdziły, że Anna Maria Jopek będzie gościem specjalnym występującym przed Stingiem.

Koncert Sting: My Songs jest żywiołowym i dynamicznym wydarzeniem, skupiającym się na najbardziej kochanych przez fanów utworach napisanych przez artystę i obejmującym twórczość siedemnastokrotnego zwycięzcy Grammy. Zarówno solową, jak również jako członka zespołu The Police.

Okrzyknięty "mistrzowskim występem od początku do końca" koncert "zabiera fanów w muzyczną podróż w czasie" z hitami takimi, jak "Fields of Gold”, "Shape of my Heart”,"Roxanne” i "Demolition Man”, gwarantującymi niezapomniane show.”

Fani będą też mieli okazję usłyszeć takie przeboje, jak "Englishman in New York”, "Every Breath You Take”, “Roxanne”, czy “Message In A Bottle”, które artysta zaśpiewa w towarzystwie elektryzującego zespołu rockowego w składzie Dominic Miller (gitara), Josh Freese (perkusja), Rufus Miller (gitara), Kevon Webster (keyboard), Shane Sager (harmonijka) oraz Melissa Musique i Gene Noble (chórki).