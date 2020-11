Kompromitacja? Internauci piszą dziś o uczestniczce "Milionerów"

Karolina Szcześniak, studentka dziennikarstwa i komunikacji społecznej, dostała swoją szansę na tytułowy milion. Niestety dość szybko okazało się, że droga do głównej wygranej nie będzie łatwa, a przewidziana w programie liczba kół ratunkowych za mała, by poradzić sobie z większością pytań. Choć w czasie występu w teleturnieju pani Karolina często i głośno zastanawiała się nad wieloma odpowiedziami, szczególne wrażenie na użytkownikach Twittera zrobiło pytanie o bohaterów słynnej powieści Aleksandra Dumasa. A w zasadzie to, jak ogromny problem przysporzyło ono uczestniczce.