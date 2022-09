To robił w noc przed śmiercią matki. "Wspaniały wieczór" Karola III

Elżbieta II zmarła w czwartek 8 września po południu. Na kilka godzin przed jej śmiercią rodzina zjeżdżała do zamku Balmoral, by pożegnać się z monarchinią. Dzień wcześniej nikt nie mógł przewidzieć, że królowa opuści ziemski padół. Według "Hello" wówczas jeszcze książę Karol świetnie bawił się w Szkocji w posiadłości należącej do jego fundacji.