Jest tylko gorzej. Wypływają nowe rewelacje o Meghan i Harrym

Bower miał opierać się na informacjach zaczerpniętych od osób z bliskiego kręgu Meghan i dworu królewskiego, które jakimś cudem do tej pory nigdy nie przemówiły. To samo w sobie stawia jego biografię w negatywnym świetle, bo jej wiarygodność można w łatwy sposób podważyć. Bower jest jednak przekonany, że stworzył hit, stąd ochoczo dzieli się szczegółami na temat tego, co zawarł w swojej książce.