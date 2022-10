To w tym hotelu zameldowali się Cichopek i Kurzajewski w Palestynie. Należy on do bardzo popularnego artysty

Cichopek i Kurzajewski zameldowali się w bardzo prestiżowym hotelu The Walled Off w Betlejem w Palestynie, który jest bardzo popularnym hotelem w kraju. Ceny jednej nocy wahają się w nim od 350 złotych aż do ok. 5000 złotych (za tzw. apartament prezydencki). Patrząc po zdjęciach, które w sieci publikują gwiazdy TVP, można łatwo wywnioskować, że zdecydowali się oni na pokój z dziełami sztuki Banksy'ego - właściciela hotelu. Noc w takim pokoju kosztuje ok. 1300 złotych.