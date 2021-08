To zdjęcie Michała Żebrowskiego zmyliło wszystkich. Składali aktorowi gratulacje

Frapującą rzeczą w przypadku tego zdjęcia aktora jest to, że nie wszyscy internauci poprawnie je odczytali. Sporo z nich myślało, że Żebrowski właśnie doczekał się czwartego dziecka. "To której to już?", "Gratulacje", "Gratulacje dla tatusia. Cudowne chwile, najwspanialsze doznania pod słońcem!!!, "To jest prawdziwy cud. Cud życia" – pisali.