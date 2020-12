Tom Cruise ma nową dziewczynę? Poznali się na planie "Mission Impossible"

O życiu miłosnym Toma Cruisa było niegdyś naprawdę głośno. Fani pamiętają jego związek z Nicole Kidman. Para adoptowała nawet dwójkę dzieci. Ich szczęście jednak nie trwało bardzo długo. Tom Cruise związał się później z Katie Holmes . Swoją radość z tego powodu pokazał w programie "The Oprah Winfrey Show". To jednak nie wszystkie podboje aktora. Gwiazdor spotykał się również z Penelope Cruz, a nawet Cher.

Tom Cruise romansuje z o 20 lat młodszą koleżanką z planu?

Mowa o Hayley Atwell - 38-letniej aktorce. Jak podaje "The Sun", aktor zakochał się w koleżance z planu w Londynie, gdzie kręcona jest większość ujęć do filmu. - Tom i Hayley wpadli sobie w oko już pierwszego dnia. Lockdown i obostrzenia zbliżyły ich do siebie. Stali się nierozłączni. Spotykają się na planie i po godzinach. Oboje wyglądają na naprawdę szczęśliwych - czytamy w magazynie.