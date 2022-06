Tom Cruise rozstał się z partnerką. Wszystko przez publiczne wyjście

To nie pierwsze rozstanie na koncie tej pary. Cruise i Atwell po raz pierwszy rozstali się we wrześniu 2021 r. Poznali się w 2020 r. na planie "Mission: Impossible 7". "Tom i Hayley wpadli sobie w oko już pierwszego dnia. Lockdown i obostrzenia zbliżyły ich do siebie. Stali się nierozłączni. Spotykają się na planie i po godzinach. Oboje wyglądają na naprawdę szczęśliwych" - pisał wspomniany tabloid.