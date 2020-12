Wściekał się na ekipę. Teraz poszedł o krok dalej

"Wysadziliśmy" most na Jeziorze Pilchowickim, żeby Tom Cruise już nie musiał

Z kolei w połowie grudnia świat obiegł zapis jego tyrady, która była skierowana do części osób na planie . Aktor przyłapał ich na nieprzestrzeganiu obostrzeń (chodziło o nakaz zachowania dwóch metrów odległości), co w przypadku kolejnych zakażeń natychmiast zatrzymałoby produkcję. Padło w niej wiele wulgaryzmów.

Po chwilowej przerwie od kręcenia Cruise wraz z ekipą filmową wrócili na plan, by po chwili przenieść się do nowego studia o nazwie Longcross, zlokalizowanego w Surrey na południu Anglii. Co ciekawe, ten teren podlega wyjątkowo rygorystycznym obostrzeniom z powodu pandemii, ale prace nad filmami nie są zakazane.

Jakby tego było mało, "The Sun" donosi, że Cruise ma rzekomo wydawać miliony, by zmienić studio w miejsce, w którym członkowie ekipy nie będą musieli obawiać się zarażenia COVID-19. Źródła tabloidu zdradziły, że aktor wręcz obsesyjnie chce zakończyć zdjęcia do filmu bez narażania się na kolejne i bardzo kosztowne zatrzymanie produkcji. To rzecz jasna pozwoli też uniknąć sytuacji, w których będzie łajał ludzi z ekipy filmowej. Dość powiedzieć, że po jednym z takich ataków kilka osób postanowiło się zwolnić.