Tom Hanks wyjawił, jak wyglądała hospitalizacja. Żona musiała "czołgać się do toalety"

Jeśli ktoś jeszcze ma wątpliwości co do tego, żeby koronawirusa traktować poważnie, to Tom Hanks je rozwiewa. Aktor opisał, jak wyglądał jego pobyt w szpitalu.

Tom i Rita przeszli już przez COVID-19. Opowiadają o szczegółach (Getty Images)