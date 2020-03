Tom Hanks z żoną przechodzą kwarantannę. Rita zażartowała z sytuacji

Tom Hanks poinformował, że razem z żoną zostali przebadani na obecność koronawirusa i wynik był pozytywny. Tom i Rita przebywają w szpitalu, przechodzą leczenie. Wygląda na to, że dobry nastrój ich nie opuszcza.

"Co dalej? Musimy trzymać się procedur lekarskich. My, państwo Hanks, będziemy poddawani testom, obserwacji i odizolowani tak długo, ile wymaga tego bezpieczeństwo i zdrowie publiczne. Co możemy zrobić, jeśli nie brać życia dzień po dniu, co nie?" - czytamy w jego instagramowym wpisie.