Wokalista Kasabian odchodzi z zespołu. Dzień później rozprawa w sądzie

Kaja Paschalska o muzycznych planach. "Nie chcę, żeby moja twórczość przeszła bez echa"

Tom Meighan podziękował za wsparcie i okazaną miłość, zapewniając , że jest teraz "w dobrym miejscu" i wszystko z nim w porządku. Nie odniósł się jednak do wiadomości z brytyjskiej prasy, która poinformowała o rozprawie sądowej. Meighan ma w niej uczestniczyć jako oskarżony.

Jak donosi "The Sun", rozprawa została zaplanowana na 7 lipca w sądzie rejonowym w Leicester. Sprawa dotyczy napaści z pobiciem. Meighan miał zaatakować swoją partnerkę 9 kwietnia 2020 r. Dane kobiety nie zostały podane do wiadomości publicznej, ale najprawdopodobniej nie chodzi o Kim James. To wieloletnia partnerka wokalisty i matka jego jedynego dziecka, z którą rozstał się w 2016 r.