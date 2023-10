Tom Odell ogłasza trasę koncertową na 2024 rok!

Tom udostępnił do tej pory dwa utwory z nowej płyty, "Somebody Else", który pojawił się wraz z ogłoszeniem albumu, oraz tytułowy numer "Black Friday". Singiel "Black Friday" został wydany w zeszłym miesiącu i był jednym z najwyżej notowanych, nowych utworów na brytyjskiej liście przebojów, wprowadzając Toma do pierwszej setki najczęściej streamowanych artystów na świecie, z 2 milionami streamów tylko pierwszego dnia i 20 milionami streamów do tej pory. Zapadająca w pamięć i niezaprzeczalnie odnosząca się do rzeczywistości ballada "Black Friday" odbija się szerokim echem, generując liczny content od fanów na TikTok i 150 milionów wyświetleń na platformie. Wyjątkowa więź, jaką publiczność ma z piosenką, jest namacalna, o czym świadczy filmik, na którym Odell wykonuje utwór na koncercie jeszcze przed jego wydaniem.