Tom Parker usłyszał, że ma nieoperacyjnego raka. Muzyk przekazuje nowe wieści

W rozmowie z "The Sun" Parker powiedział: - Zawszę będę miał łatkę pacjenta ze śmiertelną chorobą. Dają ci od 12 do 18 miesięcy życia. Ale to tylko ogólne statystyki. (...) Teraz celujemy w to, by w marcu pozbyć się nowotworu całkowicie. Ale wiem, choroba już zawsze będzie obok mnie.