Tomasz Kammel chudnie w czasie pandemii. Pochwalił się wynikiem

Tomasz Kammel zamieścił na swoim profilu na Instagramie fotkę w nogawce wielkich spodni. Prezenter nie miał aż takiej nadwagi, by chudnąć o kilka rozmiarów. Ale wyciągnął to zdjęcie z archiwum, by pochwalić się swoim sukcesem w zrzucaniu kilogramów.



Tomasz Kammel schudł 6 kg (ONS.pl)