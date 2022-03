Tomasz Kammel odczuwa drożyznę. Zdradził, na czym oszczędza

"[...] zainspirowany ceną benzyny zacząłem myśleć, na czym można w trudnych czasach oszczędzać. Po to, by w budżecie domowym zostało więcej, jak i po to, by mieć więcej na pomaganie innym. Na dzień dobry znalazłem cztery źródła" - zdradził Kammel, ujawniając, na czym on, niemal z miejsca, wkładając w to tylko trochę wysiłku, zaoszczędził ok. 110 zł miesięcznie. Jak twierdzi, recepta jest prosta.