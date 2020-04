Tomasz Kammel pokazał zdjęcie sprzed lat. "Raz w życiu byłem łysy"

Wprowadzona w związku z pandemią koronawirusa kwarantanna wymusiła na wszystkich zmianę trybu życia. Nadzwyczajna sytuacja wymagała także wdrożenia podwyższonych środków ostrożności i dostosowania życia do nowych, tymczasowych warunków. Na tyle, ile to możliwe, nauka i praca przeniosła się do sieci. Władze nawołują także, by w domach spędzać także czas wolny, nawet, a zwłaszcza mimo sprzyjającej wiosennej pogody.