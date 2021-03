Pokazał zdjęcie z bratem. Wyglądają jak ojciec z synem

Tomasz Kammel zwykle stroni od ujawniania szczegółów ze swojego prywatnego życia, ale czasem robi wyjątek. Ostatnio tak cieszył się z wizyty u najbliższych, że pokazał fanom rodzinną fotkę. Pozował do niej z bratem Fryderykiem, który jest młodszy od prezentera aż o 25 lat.

Fryderyk przyszedł na świat w 1996 r., kiedy Tomasz robił już karierę w show-biznesie. "To jeden z najpogodniejszych i najfajniejszych ludzi jakich znam i mam" – pisał kiedyś Tomasz o młodszym bracie, który mieszka i studiuje w Niemczech.

Tomasz Kammel jest synem Anny Hetmanek-Kamel i Bronisława Kamela, który wkrótce po narodzinach syna wyjechał do RFN. Tam zmienił imię i nazwisko na Christian Kammel i założył nową rodzinę.

Gdy Tomasz podrósł, ojciec sprowadził go do siebie do Niemiec i pomógł znaleźć pracę w radiu. W 1996 r. na świat przyszedł Fryderyk, którego Tomasz pokochał jak rodzonego brata.