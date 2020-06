Tomasz Kammel zachęca, aby wziąć udział w wyborach

Tomasz Kammel zawsze angażuje się w sprawy społeczne i chętnie zabiera głos, kiedy ma coś do powiedzenia. Dzień przed wyborami apeluje do Polaków, aby wypełnili swój obywatelski obowiązek.

"Warto zerkać dalej, poza czubek własnego nosa. Tak myślę. A było tak: W moim bloku administrator zlikwidował praktyczny kosz na śmieci stojący przy windach. Niektórzy ludzie ustawiali przy nim kartony po mleku, inni wrzucali do niego odchody zawinięte w pieluchy. Było im za daleko z auta do smietnika. Niekulturalna, pozbawiona manier mniejszość doprowadzila do zmniejszenia swobód (z koszem było swobodniej). Stało się tak, bo kulturalna większość miała w nosie to co sie tam wyprawia. Z demokracją jest jak z tym koszem" - zaczął swój wpis prezenter.