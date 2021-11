Tomasz Karolak pracuje ze swoją byłą. "Trudne są intymne sceny"

Ilona Ostrowska i Tomasz Karolak przez pewien czas tworzyli zgrany duet. Poznali się jeszcze na studiach. Ona mieszkała wtedy we Wrocławiu, on w Krakowie. Odległość nie była dla nich problemem. Do czasu… W pewnym momencie Ostrowska zdradziła Karolaka i tym samym złamała mu serce.