Zaskakująca decyzja Tomasza Komendy. Dostał owacje na stojąco

Tomasz Komenda zakochany - kim jest jego narzeczona?

- Tak jak większość Polaków śledziłam jego historię. Współczułam mu tego, co go spotkało i tak zaczęliśmy ze sobą korespondować. Ten kontakt się kilkukrotnie nam urywał, ale naprawdę zaiskrzyło dopiero, gdy spotkaliśmy się przypadkiem na ulicy - mówiła Walter w "Uwadze!".

Tomasz Komenda o swoich marzeniach po uniewinnieniu. "Dostaję listy matrymonialne"

"25 lat niewinności. Sprawa Tomka Komendy" - o czym jest film?

Tomasz Komenda, grany przez Piotra Trojana w filmie Jana Holoubka, przedstawiony jest jako prosty chłopak. Pracuje w myjni samochodowej i mieszka z matką (w tej roli Agata Kulesza) oraz braćmi w ciasnym mieszkaniu we Wrocławiu. Pewnego dnia z ulicy zgarnia go policja. Nie mija dużo czasu od pierwszego przesłuchania do osadzenia go w więzieniu. A tam zaczyna się jego koszmar.