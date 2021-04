Kowalczewski wraca do Trójki. To on ściągnął piosenkę Kazika z Listy Przebojów

Jak podaje rp.pl, zastąpi go Krzysztof Gottesman, którego zastępcą zostanie Tomasz Kowalczewski. To właśnie on został zwolniony ze stanowiska dyrektora Trójki wiosną ubiegłego roku. Wtedy wybuchła afera związana z Listą Przebojów Marka Niedźwieckiego .

Rok temu zwolniono go z Trójki. Teraz wraca na stanowisko

Przypomnijmy. W maju 2020 r. na pierwsze miejsce Listy Przebojów Trójki trafiła piosenka Kazika "Twój ból jest lepszy niż mój". Piosenka była komentarzem do tego, co wydarzyło się 10 kwietnia. To właśnie wtedy Jarosław Kaczyński udał się na Powązki, by odwiedzić grób matki, mimo że cmentarze były wówczas zamknięte.