Tomasz Organek nie ma wątpliwości co do szczepień. "Wierzę w naukę"

- Ja nie dyskutuję z nauką – mówi Tomasz Organek. Gościł w programie Newsroom WP, w którym poruszył temat szczepień przeciwko Covid 19. Muzyk jesienią ubiegłego roku przeszedł chorobę, a obecnie jest już po przyjęciu pierwszej dawki szczepionki. Nie ma wątpliwości co do przyjęcia drugiek i istoty szczepień w ogóle. – Zawsze szukam odpowiedzi w nauce, a nie ideologiach. Czytam i słucham sprawdzone źródła (…) Wierzę w zdrowy rozsądek, zaszczepię się drugą dawką i wierzę w to, że będę zdrowy – dodaje.

