Tomasz Organek o najbliższych planach. Nowa płyta to nie wszystko

Tomasz Organek wraz z zespołem, jak wielu innych artystów, wyczekuje odmrożenia koncertów i wyczekuje nadchodzącego, letniego sezonu koncertowego. Jednak to nie jedyny temat, wokół którego skupiają się ich działania. Oprócz koncertowania, muzycy będą pracować nad albumem w hołdzie Powstańcom Warszawskim. We wrześniu zaś, jak zapowiada muzyk, ukaże się zapowiadana, najnowsza płyta grupy. Jaka będzie i co znajdą na niej fani? Posłuchajcie fragmentu programu Newsroom.

