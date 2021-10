Tomasz Oświeciński pochwalił się zdjęciem z budowy. Dom już na ukończeniu

Wiosną ubiegłego roku Tomasz Oświeciński postanowił sprzedać swój trzypokojowy apartament na warszawskim Wilanowie, a niedługo potem poinformował, że planuje budowę domu. Choć przyznał, że nie zawsze było to jego marzeniem i przeraża go skala przedsięwzięcia, dziś wdaje się zadowolony z podjętej decyzji. Wygląda na to, że budowa dwupoziomowego domu, o nieco ponad 300-metrowej powierzchni, dobiega końca.