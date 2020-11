Tomasz Sekielski buduje studio filmowe. Po nadwadze nie ma śladu

Na początku 2019 r. Tomasz Sekielski publicznie ogłosił, że rozpoczyna zrzucanie nadprogramowych kilogramów. A było czego się pozbywać, bo dziennikarz i twórca filmów dokumentalnych ważył 185 kg. Początkowo były treningi, potem Sekielski poddał się operacji zmniejszenia żołądka. Ale to był dopiero początek.

Sekielski ostro wziął się do roboty, rozpoczął współpracę z trenerem, zmienił dietę i zaczął ćwiczyć. Efekty metamorfozy widać gołym okiem. Co jakiś czas dziennikarz publikuje na Instagramie zdjęcia, by udokumentować efekty swojej walki, która – jak sam podkreśla – w jego wypadku była walką o życie, a nie o wygląd.