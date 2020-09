Tomasz Sekielski chudnie w oczach. Niedawno świętował "powtórne narodziny"

Na profilu Sekielskiego na Instagramie pojawiło się selfie, które pokazuje kompletnie odmienionego autora "Zabawy w chowanego". Sekielski od lat nie był tak szczupły. Przypomnijmy, że w lipcu chwalił się zrzuceniem 70 zbędnych kilogramów i mówił, że jego celem jest zrzucenie okrągłej setki. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie "powtórne urodziny", które przeżył 6 sierpnia 2019 r.

Tomasz Sekielski przeszedł wtedy operację zmniejszenia żołądka. Na festiwalu Pol'and'Rock wyznał, 6 sierpnia to dzień jego powtórnych narodzin.

- Wziąłem się za siebie. Był moment, że ważyłem blisko 200 kg, miałem poważne problemy zdrowotne. Ponieważ żadna dieta nie dawała rezultatu i przez otyłość nie byłem w stanie się ruszać, padła decyzja, że nastąpi resekcja żołądka To był przełomowy moment dla mnie – wyznał Sekielski. - Chcę powiedzieć, że resekcja żołądka to nie jest zabieg kosmetyczny. To poważny zabieg, nie kosmetyka. Nie robi się tego, żeby ładnie wyglądać, tylko żeby żyć.