Tomasz Sekielski ujawnia, która historia z "Zabawy w chowanego" wstrząsnęła nim najbardziej

Dzień przed oficjalną premierą Tomasz Sekielski był porannym gościem programu Radia Zet. W rozmowie z Beatą Lubecką ujawnił, co w opowieściach bohaterów "Zabawy w chowanego" wstrząsnęło nim najbardziej. To przypadek dwóch braci molestowanych przez tego samego księdza, niemal w tym samym czasie.

Tomasz Sekielski o pedofilii. "Politycy zmarnowali rok. Przypomnimy im to"

"Jak pytam starszego z braci, czy komukolwiek powiedział, że jest krzywdzony przez księdza, to on odpowiada, że się bał. Ale m.in. tego, że tata straci pracę. A mieli trzeciego brata, który był śmiertelnie chory. On bał się tego, że tata straci pracę i brat umrze". - mówił na radiowej antenie Sekielski.