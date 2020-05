Tomasz Sekielski przeszedł wielką metamorfozę. Zapowiada, że to nie koniec

- 65, ale jeszcze troszkę muszę zrzucić. Jestem zadowolony z dotychczasowych efektów, ale jeszcze muszą one być lepsze – mówił dziennikarz, opowiadając przy okazji o projekcie "12 wyzwań".

- Realizuję własnym sumptem serial dokumentalny dotyczący mojej walki z nadwagą, otyłością. Walki o zdrowie i życie. Podejmuję się 12 wyzwań, raz na miesiąc, raz na półtora miesiąca, i to wszystko dokumentuję. Tym serialem chcę was wszystkich namawiać do zdrowego stylu życia, ale też pokazać osobom, które tak jak ja miały przez lata problem z otyłością, aby się przełamały, powalczyły o siebie – mówił Sekielski.