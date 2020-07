Tomasz Sekielski uderza w rząd. Wytyka nieudolność w walce z koronawirusem

Orły 2020. Tomasz Sekielski: "Widzowie mówią mi, że mój dokument im pomógł"

"Abp Polak, prymas polski, stara się działać, powstała fundacja, która ma pomagać ofiarom księży pedofilów. No i prymas polski działa też, bo to on złożył doniesienie do Watykanu ws. Janiaka. Coś zaczęło się dziać w związku z poprzednim filmem. Jeśli chodzi o państwo, przez rok nie powołali żadnej komisji. Ale kiedy wyszla „Zabawa w chowanego”, Powołano komisję, więc znowu się coć wydarzyło. Wolalbym, żeby nie czekano na film braci Sekielskich, ale dobrze, że to zrobiono. Mimo wszystko reakcje państwa i instytucji są opóźnione i to ciągle jest za mało. To nie jest próba rozwiązania sytuacji systemowo" - punktował Sekielski.