Tomasz Torres z zespołu Afromental wziął ślub

Tomasz Torres, perkusista zespołu Afromental, wziął ślub ze swoją wieloletnią partnerką Pauliną Łabą. Pochwalił się zdjęciem na Instagramie.

Paulina Łaba to aktorka, która na co dzień występuje na deskach teatru Roma. Ukończyła studium wokalno-aktorskie w Gdyni. W 2009 r. wzięła udział w " Szansie na sukces ".

Co to był za przepiękny ślub! To dla mnie zaszczyt być obecnym na ceremonii i przeżywać z Wami ten cudowny czas! Każdemu z Was i sobie życzę takiej miłości, przyjaźni i pasji do siebie nawzajem jaka mają państwo Torres".