Tomasz Wolny w żałobie. "Odeszła za wcześnie, za szybko, nie wierzę"

Tomasz Wolny opublikował wzruszający post na Instagramie. Choć od śmierci jego teściowej minęło już kilka dni, dziennikarz wciąż nie może pogodzić się z jej odejściem.



Tomasz Wolny przeżywa trudne chwile. Dziennikarz podzielił się z fanami na Instagramie smutną informacją o śmierci ukochanej teściowej. Prowadzący "Pytanie na śniadanie" był niezwykle związany z mamą swojej żony i do dziś nie wierzy, że nie ma jej już obok. Wiele jej zawdzięcza, a przede wszystkim to, że wychowała jego przyszłą małżonkę.

"Odeszła Mama mojej Agaty. Kobieta Gigant. Kobieta Cud... Odeszła za wcześnie, za szybko, nie wierzę... Za Twoje serce, za szaloną miłość do Twoich dziewczyn i wnuków, za Twoje dobro i wyrozumiałość, za dowcip, za wsparcie totalne, zawsze i wszędzie gotowość pomocy, a przede wszystkim za najpiękniejszy dar - Twoją córkę, będę zawsze i dozgonnie wdzięczny. Nigdy w czasie przeszłym... Do zobaczenia. Mamo. Wielu z Was znało Jej niezwykłe dzieło. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych w Owińskach. Na pewno będzie szczęśliwa i wdzięczna za Waszą pamięć i modlitwę. Byłaś dla nas Aniołem na ziemi. Teraz otulasz nas prawdziwymi skrzydłami" - napisał na Instagramie (zachowano oryginalną pisownię).

Tomasz Wolny - kim jest jego żona?

Nie każdy wie, że małżonka Tomasza Wolnego, Agata - podobnie jak on - zajmuje się dziennikarstwem. Co więcej, jak podkreśla Wolny, to właśnie przyszła żona uczyła go pracy w zawodzie, była dla niego "wzorem i pierwszą nauczycielką".

Spotkali się w TVN24. Kiedy on zaczynał pracę, pisząc artykuły do nowo powstałego serwisu internetowego stacji, Agata (wtedy jeszcze Tomaszewska) była już doświadczoną reporterką i prezenterką. Na jej oczach rozwijał swoje umiejętności, bo to właśnie w informacyjnym kanale TVN uczył się warsztatu. Z czasem Wolny zaczął sam realizować materiały, pracował jako reporter i coraz częściej pojawiał się w wejściach na antenę.

Wiosną 2009 r. dziennikarska para powiedziała sobie "tak", a niedługo potem doczekała się córki Zosi. Później na świat przyszli jeszcze Tymon i Halszka. Agata Wolny od lat, z przerwami na urlopy macierzyńskie, pracuje dla TVN24.