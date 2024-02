Tomasz Zubilewicz poznał żonę, gdy byli dziećmi. Niedawno świętowali 35. rocznicę ślubu

Kim jest żona Tomasza Zubilewicza? Poznali się, gdy byli dziećmi

Zanim Zubilewicz trafił do telewizji, pracował jako nauczyciel geografii i religii w jednej ze szkół. Po raz pierwszy starał się o posadę pogodynka w wieku 32 lat, do czego namawiała go ukochana żona. Prezenter zaufał jej intuicji, a w roli prezentera pogody pojawia się na antenie do dziś. Pomyśleć, że do pierwszego spotkania Tomasza i Violetty doszło, gdy byli jeszcze dziećmi.