Tomaszów Mazowiecki śpiewa z TVP2. Biesiada na ludową nutę

W Tomaszowie Mazowieckim wybrzmią największe przeboje gwiazd i popularne piosenki ludowe, które nucą niemal wszystkie pokolenia Polaków. Cleo zaśpiewa hit "My, Słowianie" nagrany wspólnie z Donatanem, hit lata 2019 "Brać" oraz nową piosenkę "Karminowe usta". Piersi rozgrzeją publiczność takimi przebojami jak "Całuj mnie", "Hela", "Miła, chodź tu miła" i "Maryna". A prowadzący program "Jaka to melodia" Rafał Brzozowski porwie widzów do tańca i wspólnej zabawy utworami "Czerwone jabłuszko", "Cicha woda brzegi rwie" i "W zielonym gaju".