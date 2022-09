"Top Model": Zuza Kołodziejczyk wyszła za mąż. Pokazała zdjęcie z ceremonii

W czerwcu minęło dziewięć lat, odkąd Zuzanna Kołodziejczyk wygrała program "Top Model". Show niewątpliwie otworzył jej drzwi do kariery w modelingu i show-biznesie, ale już wtedy wiedziała, że chce ją robić na własnych zasadach. Jak zawsze podkreślała, nie ma parcia na szkło, dlatego w odróżnieniu od innych uczestników show TVN, nie wybrała kariery celebrytki. Próżno szukać doniesień na jej temat na plotkarskich portalach, fani mogą być za to na bieżąco, śledząc instagramowy profil modelki. Obecnie robi to 376 tys. internautów.