Top of the Top Sopot Festival 2022. Julia Pietrucha w odważnej sukience. Odsłoniła dekolt i nogi

Julia Pietrucha nieczęsto bywa na wielkich imprezach show-biznesowych, jeszcze rzadziej pozuje na "ściankach". Tym razem zrobiła wyjątek. 33-letnia gwiazda brylowała na czerwonym dywanie podczas Top of the Top Sopot Festival 2022. Na nadmorskim festiwalu pojawiła się ubrana w długą błękitną sukienkę. Kreacja odsłaniała dekolt (a gwiazda "zapomniała" o założeniu bielizny) i nogi piosenkarki (obute w białe sandałki). Pietrucha uroczą, minimalistyczną stylizację uzupełniła zmierzwioną fryzurą i lekkim makijażem. Wyglądała świetnie, ale musiała uważać, by przypadkiem nie pokazać za dużo.