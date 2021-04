Tort Kate i Williama był okryty tajemnicą. Szczegóły projektu dopiero wychodzą na jaw

Ale to nie wszystkie ciekawostki. Od czasu królewskiego wesela w 2011 roku olbrzymie ciasto (które powstało z połączenia kilkunastu mniejszych tortów) zostało zjedzone jeszcze trzy razy. Jeden z trzech najwyższych poziomów ośmiopiętrowego tortu został zachowany do wykorzystania jako tort do chrztu. Młoda para zamroziła go i wykorzystała na chrzcinach trójki swoich dzieci.