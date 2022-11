"Totalitarna sekta". Leah Remini ostrzega przed scjentologią. Jej wyznawcy są także w Polsce

W najnowszym wpisie na Instagramie, gdzie Remini jest śledzona przez 3,5 mln osób, gwiazda odniosła się do sprawy Danny'ego Mastersona. Aktor znany z serialu "Różowe lata siedemdziesiąte" jest oskarżany przez trzy kobiety o gwałt i grozi mu 45 lat więzienia. Do przestępstw miało dojść ponad 20 lat temu, ale - zdaniem Remini i oskarżających go kobiet - przynależność do kościoła scjentologicznego pomogła mu unikać sprawiedliwości.