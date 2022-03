Towarzysz Putina w kłopotach? Steven Seagal sprzedał ranczo za pół ceny

Steven Seagal nie pozostawił natomiast żadnych wątpliwości w kwestii swojej lojalności wobec prezydenta Rosji. Bohater filmów akcji najwyraźniej nie dostrzega żadnej winy Putina i sugeruje, że do wojny doprowadził jakiś tajemniczy czynnik zewnętrzny: "Wierzę, że jest to podmiot zewnętrzny, który wydaje ogromne sumy pieniędzy na propagandę, aby sprowokować i skłócić ze sobą oba kraje". Seagal nie ujawnił, kim jest tajemniczy podmiot, który doprowadził do inwazji Rosji w Ukrainie. Być może uważa, podobnie jak słynny reżyser Oliver Stone, że to Amerykanie sprowokowali Putina do agresji.