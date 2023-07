Traci wzrok w szybkim tempie. Aktorka opisuje swoją sytuację

Judi Dench to dama światowego kina. Gdyby wymienić choćby kilka znanych produkcji, w których brała udział, to koniecznie te, które przyniosły jej nominacje do Oscara: "Belfast" z 2021 r., "Tajemnica Filomeny" z 2013 r., "Notatki o skandalu" z 2006 r. czy "Pani Henderson" z 2005 r. Brytyjska aktorka, mimo 88 lat, nie przechodzi, słusznie, na emeryturę. Ostatnią jej produkcją jest film "Allelujah" z 2022 r.