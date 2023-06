Trafił do szpitala. Są nowe doniesienia ws. zdrowia Jamiego Foxxa

Jamie Foxx w kwietniu przebywał na planie filmu "Back In Action". Jednak w pewnym momencie poczuł się gorzej i trzeba było go przewieźć do szpitala. I tu zaczyna się dziwna sprawa, bowiem nie wiadomo w sumie, co się dzieje z aktorem i w jakim stanie jest. Były bokser Mike Tyson twierdzi, że Foxx doznał udaru. Wiadomo, że trafił on do kliniki w Chicago, która specjalizuje się w leczeniu pacjentów po udarze mózgu, urazie mózgu oraz rdzenia kręgowego czy rehabilitacji związanej z rakiem.