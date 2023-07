"Trafiłem do piekła i wróciłem". Jamie Foxx w końcu mówi o swoim stanie

Jamie Foxx pracował na planie filmu Netfliksa "Back in Action" z Cameron Diaz, gdy w kwietniu br. z dnia na dzień trafił do szpitala. Stan aktora był na tyle poważny, że przez kilka tygodni przebywał w placówce medycznej. Jednocześnie rodzina ani znajomi gwiazdora nie przekazywali publicznie informacji, co mu dolega. Jedynie Mike Tyson puścił parę z ust i zasugerował, że jego przyjaciel przeszedł ciężki udar.