Tragedia w Seulu. Wśród ofiar 24-letni piosenkarz

O śmierci artysty poinformowały dwie reprezentujące go agencje. "Przekazujemy najgłębsze wyrazy współczucia rodzinie Lee, która jest pogrążona w smutku po tej nagłej tragedii" - napisali przedstawiciele 935 Entertainment. "Nie możemy uwierzyć, że odszedł ten bystry i niewinny chłopak. Był dla wielu osób dobrym przyjacielem" - dodali, zaznaczając na końcu, by fani artysty pamiętali o jego ogromnej pasji do muzyki i aktorstwa.