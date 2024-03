Tragiczne losy kuzynek królowej Elżbiety II. "Uśmiercono" je za życia

We wrześniu 2022 roku świat obiegła ponura wieść o śmierci królowej Elżbiety II. Monarchini, która rządziła przez ponad siedem dekad, odeszła w wieku 96 lat, a jej śmierć opłakiwało wiele osób. Babcia księcia Williama i księcia Harry'ego była znana z utrzymywania w tajemnicy spraw monarchii, co zostało jej zaszczepione w najmłodszych latach. Krycie skandali związanych z niewiernym księciem Karolem lub jego bratem księciem Andrzejem wydaje się błahe w porównaniu do historii Nerissy i Katherin Bowes-Lyon.