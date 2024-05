Travis Scott kontynuuje przełomową światową trasę koncertową

Travis Scott nominowany do nagrody GRAMMY® wydał album UTOPIA u szczytu swoich możliwości jako wykonawca, autor tekstów, producent i współpracownik, po raz kolejny udowadniając, że nikt nie brzmi tak jak On, co zapewniło mu tytuł czołowego innowatora dźwięku, a krążek został okrzyknięty "albumem dekady".