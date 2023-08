Trendy w pielęgnacji skóry na lato 2023!

Przy skórze ze skłonnością do poparzeń słonecznych, cerze wrażliwej lub gdy posiadasz znamiona, koniecznie sięgnij podczas opalania po kosmetyki, które zabezpieczą Twoją skórę przed negatywnymi skutkami działania promieni słonecznych. Warto wybrać takie, które przy tym nie zapychają porów i ukoją podrażnienia, np. balsam nawilżająco-ochronny SPF 50 do wrażliwej skóry twarzy i ciała Avon Care Sun+, który nadaje się i do skóry twarzy, i do całego ciała.