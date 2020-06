Prawie pół miliona osób obejrzało publiczny coming-out gwiazdy YouTube

Transgenderyczny Michał: "Nie mogę zdeklarować, czy jestem kobietą, czy mężczyzną"

Wyznania na temat odmiennej orientacji seksualnej, tożsamości płciowej są niestety wciąż różnie przyjmowane przez społeczeństwo. Potrzeba ogromnej odwagi, by opowiedzieć o swojej intymności w tych czasach. Szczególnie, gdy już dana osoba rozkręciła swoją karierę.

Mówi: "Cześć, jestem Trevi Moran. Jestem transpłciową kobietą. To dobry początek... Nie wierzę, że powiedziałam to na głos".

Moran planowała coming out w innym stylu. Planowała sesję zdjęciową, teledysk i show. Zdecydowała jednak, że nie byłoby to w porządku, więc nagrała dość skromne wideo. Spotyka się z ogromnym odzewem, bo w zaledwie 2 dni odtworzono je na YouTube ponad 470 tys. razy.

Coming Out. I Am Female.

Dziś mówi, że czuła się wtedy zmuszona do tego, by określić się jako osoba transpłciowa. Przez stres z tym związany miała zaburzenia odżywiania. Potrzebowała czasu, by wyjawić prawdę o sobie. Teraz zapowiada, że dokumentowała swoją "przemianę" i przygotowała o tym specjalny film.