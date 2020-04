Robiła relację live. Nagle w kadrze pojawił się jej nagi partner, multimilioner

Gwiazda od kilku lat spotyka się z Charlesem Saatchi - multimilionerem, który razem z bratem założył słynną na świecie agencję reklamową Saatchi & Saatchi. Od lat należy do grona najbardziej wpływowych ludzi, a jego fortuna liczona jest na ponad 140 mln funtów.

Chyba nikt się nie spodziewał, że pozna Saatchiego od tak intymnej strony. Podczas relacji przebiegał nagi w stronę łazienki. Nie wiadomo, jak zareagowała Woodall, bo jej twarz zasłaniała maska. Internauci donoszą natomiast, że chwilę później zasłaniała już to miejsce na ekranie swoim ciałem.

Tyle że relacja została usunięta z facebookowego profilu Trinny. A i Saatchi nie słynie z żartowania. Przypomnijmy, że to były mąż Nigelli Lawson. Gwiazda oskarżyła go o przemoc, a do dziś w internecie krążą zdjęcia, jak Charles poddusza partnerkę,