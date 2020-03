Trudna sytuacja Kasi Kowalskiej. Piękne słowa wsparcia od Chylińskiej

Kasia Kowalska w nagraniu wyznała, że dostała telefon od lekarza ze szpitala w Londynie, który prosił o zgodę na to, by można było intubować córkę. Kowalska przyznała, że choć nie potrafi płakać, przepłakała cały dzień. Najważniejsze było to, że zaapelowała, by nie wychodzić z domu, by nie narażać swoich bliskich na tragedię. Na apel gwiazdy odpowiedziała m.in. Agnieszka Chylińska.