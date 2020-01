Trybsonowie w komplecie. Szczęśliwa rodzina

Poznając Elizę i Pawła "Trybsona" na samym początku Warsaw Shore, chyba nikt nie przypuszczał, że tak mocno przypadną sobie do gustu. Dziś mija już kilka lat, odkąd tworzą szczęśliwą rodzinę.

Choć dla wielu Warsaw Shore jest programem mocno nieodpowiednim, to jednak zbiera on swoją widownię. Ludzie oglądają show z nudów, dla śmiechu, dla rozrywki. Ostatecznie nie ma chyba osoby, która brałaby program na serio., dlatego wielu dziwi związek Trybsona i Elizy, który trwa już od lat. Poznali się w ekipowej willi i od początku było widać, że Paweł jest koleżanką zauroczony, ale na głębsze uczucie się nie zapowiadało. Zdziwienie sceptyków musi być ogromne, że para jest ze sobą do dziś, a nawet doczekała się dwóch ślicznych córek.